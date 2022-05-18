МИД Франции заявил о нежелании ЕС и НАТО воевать с Россией

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Страны ЕС и члены Североатлантического альянса (НАТО) не находятся в состоянии войны с Россией, а также не желают воевать с ней. Об этом в среду, 18 мая, заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

— Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией — ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией, с нашей стороны нет никакой эскалации, — передает слова Лежандр РИА Новости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последствия от объявленной Западом гибридной войны против России ощутит весь мир. При этом он отметил, что изоляция Москвы не увенчается успехом.

По его словам, сама западная политика по отношению к России оказалась грабительской и подрывающей репутацию страны. ЕС жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам Америки и окончательно теряет всякую самостоятельность, заключил министр.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировое сообщество после введения антироссийских санкций ожидает череда кризисов, а затем образование нового международного порядка без «бессмысленного западного барахла».

Из-за санкций против России, отметил он, начнутся новые эпидемии, наступит упадок деятельности международных институтов.