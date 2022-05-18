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Иван Засурский ушел с поста завкафедры МГУ и покинул Россию

Егор Провоторов
Общество
Иван Засурский ушел с поста завкафедры МГУ и покинул Россию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известный российский журналист Иван Засурский ушел с поста заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) после 16 лет работы и покинул Россию.

Об этом специалист написал в среду, 18 мая, на своей странице в одной из социальных сетей. В своей публикации он обратился к друзьям и коллегам, пишет РИА Новости.

Засурский объяснил причины своего отъезда из страны стремлением найти единомышленников, а также способы «продвижения вперед» с миссией в сфере климатических коммуникаций.

Он также заметил, что подал прошение о выходе из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

— Я заявил о выходе в конце марта, но нет процедуры выхода из совета. Когда будет новый указ о составе совета, меня уже не будет в нем. Я не вижу смысла (дальнейшей работы в нем), — заметил Засурский.

В Совете при этом сообщили, что журналист де-юре все еще состоит в организации.

Его дед, Ясен Засурский, был президентом факультета журналистики МГУ. Он скончался в начале августа прошлого года, на 92-м году жизни.

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