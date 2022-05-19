Матвиенко допустила возобновление отношений Москвы с Западом по окончании спецоперации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Диалог Москвы с западными государствами может быть возобновлен по завершении специальной военной операции РФ на Украине, заявила в четверг, 19 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, когда Россия завершит спецоперацию, появится шанс на восстановление диалога с другими странами, которые сейчас вводят антироссийские санкции. Глава верхней палаты российского парламента выразила уверенность, что российская спецоперация на Украине завершится успешно.

Российский парламентарий подчеркнула, что Москва по-прежнему находится в открытой позиции для диалога с другими государствами. Однако, по словам Матвиенко, этот диалог должен проходить «не по придуманным кем-то правилам», а на основе международного права и взаимного уважения между сторонами.

— Мы открыты к диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте, — заключила спикер Совфеда в интервью «Известиям».

Также в этом же интервью Матвиенко заявила, что военная реакция российской стороны на вступление скандинавских государств в Североатлантический альянс (НАТО) будет соразмерной видам вооружений, которые будут размещены на территории этих стран.