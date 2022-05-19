Politico: Белый дом отказывается поставлять тяжелое вооружение Украине

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Белый дом отказывается удовлетворить просьбу украинских властей и поставить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) ввиду опасений, что они будут применены Киевом для ударов по российской территории. Об этом в минувшую среду, 18 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники в американском истеблишменте.

По их данным, Киев «на протяжении нескольких месяцев умолял» Вашингтон прислать РСЗО и сейчас разочарована сложившейся ситуацией. Украинские власти, по информации журналистов, обеспокоены тем, что Белый дом воздерживается из-за опасений, что эти вооружения могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории, тем самым «расширяя и затягивая конфликт».

Источники сообщили, что в Киеве постепенно нарастает недовольство новыми «оговорками в отношении военной помощи». В списке запросов Украины РСЗО, по утверждениям Politico, находятся на первом мест.

В Вашингтоне хотят поставлять те вооружения, которые обеспечивают «наибольшую отдачу от вложенных средств». Собеседники издания подчеркивают, что Белый дом исходит от количественных показателей оружия, поставляемого на Украину.

Администрация президент Джо Байдена опасается, что поставка РСЗО из Штатов может быть расценена Россией как обострение ситуации, пишет ТАСС.

Накануне в ЛНР заявили, что США поставляли Украине бракованное оружие. Бракованная американская военная техника была обнаружена среди трофейного вооружения.