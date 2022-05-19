National Interest: Анкара не может позволить себе конфликт с Москвой

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Турция не может позволить себе допустить конфликт с Россией, так как Москва и Анкара имеют тесные экономические связи. Такое мнение выразил обозреватель Харун Карчик в статье для издания National Interest.

По его словам, поставки газа из РФ на 45 удовлетворяют энергетические потребности Турции, а поставки российских нефти и пшеницы в страну составляют 17 и 70 процентов соответственно. Кроме того, российская корпорация Росатом строит в Турции первую АЭС «Аккую», которую должны ввести в эксплуатацию в следующем году.

— Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет, — говорится в материале.

Он добавил, что поток туристов из России в Турцию составил в 2021 году 4,7 миллиона человек.

Таким образом, подытожил автор, Анкара продолжит занимать нейтральную позицию по отношению к себе, России и Украине, передает РИА Новости.

Недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Блокировка Эрдоганом переговоров НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс связана с его желанием извлечь максимальную выгоду. Как только эта выгода будет получена, турецкий лидер пойдет на уступки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.