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Появились кадры с места обстрела села Теткино в Курской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Появились кадры с места обстрела села Теткино в Курской области
Фото: president.gov.ua

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал кадры с места обстрела села Теткино, атаку на которое совершила украинская сторона. Фотографии появились в Сети в четверг, 19 мая.

На фото можно увидеть, что в результате обстрела некоторые дома были повреждены, а окна расположенных в селе зданий треснули. На земле также можно заметить следы от ударов снарядами, а в воздухе виден черный дым.

Населенные пункты Теткино и Алексеевка попали под обстрел вооруженных сил Украины. Об этом Роман Старовойт сообщил вечером 18 мая. По его словам, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за минувшие сутки. Он заметил, что среди жителей Алексеевки никто не пострадал. Руководитель региона пообещал информировать население о новых данных, которые будут появляться относительно произошедшего.

При этом в результате случившегося в Теткино, по предварительным данным, погиб как минимум один человек. Предполагается, что им оказался водитель фуры, который доставил сырье на завод по производству спирта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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