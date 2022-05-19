Обвиняемую в повреждении памятника Зорге в Приморье направят на психиатрическую экспертизу

Фото: roscongress.org/Сергей Шинов

Приморские следователи предъявили обвинение 39-летней местной жительнице по факту умышленного повреждения ею памятника Рихарду Зорге во Владивостоке. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Обвиняемую также направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

В настоящее время фигурантка дела находится под стражей, передает ТАСС.

12 мая приморское отделение политической партии «Единая Россия» сообщило, что памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке облили красной краской. По информации представителей политического объединения, инцидент произошел накануне 9 Мая на проспекте 100-летия Владивостока. О произошедшем политикам рассказали жители рядом расположенных домов. Оперативно оттереть красную краску с монумента не получилось, активисты приморского отделения партии использовали для приведения памятника Зорге в порядок ацетон и два растворителя.

Зорге был резидентом советской разведывательной службы в Японии во времена Второй мировой войны. За операцию, проведенную в этой стране, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Памятник во Владивостоке был открыт в ноябре 2019 года в сквере, названном в честь советского разведчика.