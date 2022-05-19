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В Германии рассказали о рисках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Полина Долганова
В мире
В Германии рассказали о рисках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Pixabay

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) станет угрозой для безопасности на континенте. Такое мнение выразили журналисты немецкого издания Jung Welt.

В материале говорится, что вхождение стран в НАТО увеличит риск масштабного вооруженного конфликта в Европе.

В статье также отмечается, что количество и мощности вооружений, которые могут разместиться в Финляндии и Швеции, держатся в секрете.

Авторы статьи добавили, что действия НАТО говорят о том, что заявления альянса о необходимости решать конфликты мирным путем являются «надуманными».

Немецкие журналисты подытожили, что срыв мирных переговоров российской и украинской делегаций, который мог быть инициирован британским премьер-министром Борисом Джонсоном, подтверждает тезисы об угрозах, исходящих от НАТО, передает РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

18 мая стало известно, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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