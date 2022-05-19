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Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Александр Афонин
Город
Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Энергетические компании столицы будут переведены на усиленный режим работы во время проведения государственной итоговой аттестации школьников. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В дни экзаменов задействуем более 300 бригад специалистов и свыше 450 единиц специальной техники, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения бесперебойного энергоснабжения были проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, которые будут непосредственно задействованы в пунктах проведения экзаменов.

Помимо этого, были приостановлены плановые работы и организованы дежурства оперативно-выездных бригад.

Для круглосуточного взаимодействия со столичными службами были назначены дежурные, отмечается в Telegram-канале городского хозяйства.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что выпускники предпрофессиональных классов столичных школ чаще всего выбирают ЕГЭ по своим профильным предметам.

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