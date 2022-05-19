Благоустройство территории около станции БКЛ «Каширская» началось в Москве

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории в районе станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каширская». Об этом в четверг, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих территориях, поэтому необходимо сделать их комфортными как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов города, — сказал он.

Заммэра добавил, что в рамках проекта по благоустройству специалисты создадут комфортный пешеходный маршрут через сквер — от станции БКЛ «Каширская» до музея-заповедника «Коломенское».

Помимо этого, рабочие обновят тротуары, установят два новых остановочных павильона, удобные лавочки и высадят около 2,8 тысячи деревьев и кустарников.

Отмечается, что работы пройдут в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.

16 мая Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. При разработке проекта были учтены интересы жителей всех возрастов.