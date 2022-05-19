Чат-бот столичного дептранса «Александра» начал работу в тестовом режиме

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Дептранс Москвы объявил о запуске чат-бота «Александра» в тестовом режиме. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Теперь наш чат-бот «Александра» пробует отвечать на вопросы, связанные с автомобилями. Она подскажет, какие сейчас пробки в городе, куда эвакуировали автомобиль, как оформлять пропуск для грузовиков и так далее. Бот знает ответы на более чем тысячу вопросов по теме «Авто», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

При этом он добавил, что теперь пользователи не будут тратить время на обращение в контакт-центр, а мгновенно получат всю интересующую их информацию с помощью данной технологии, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что свыше 80 тысяч пассажиров столичного метрополитена начали пользоваться системой Face Pay для оплаты проезда. При этом Ликсутов рассказал, что в любом случае для жителей Москвы в свободном доступе останется оплата по карте «Тройка», банковской карте, которую можно внести в приложение «Московский транспорт», и многие другие способы.