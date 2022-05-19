Рафик Загрутдинов: Четыре объекта образования планируется построить в районе Ховрино за два года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

До конца 2023 года в районе Ховрино планируется возведение четырех объектов образования. Об этом в среду, 19 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Четыре объекта образования планируется построить до конца 2023 года в Ховрине: два учебных корпуса и два детских сада, — сказал он.

На Клинской улице возведут учебный корпус на 500 мест. Он расположится на участке, прилегающем к действующей школе № 1474.

Еще один учебный корпус будет построен на Фестивальной улице. Он рассчитан на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

Детский сад на 350 мест появится на Петрозаводской улице. В настоящее время строители приступили к фасадным работам на территории будущего детского сада.

Помимо этого, специалисты проводят работы по благоустройству территории будущего здания детского сада на улице Левобережной. Учреждение рассчитано на 200 детей.

Загрутдинов отметил, что на данный момент возводится более тридцати объектов образования. До конца года будет завершено строительство десяти детских садов.

17 мая Рафик Загрутдинов оценил готовность пешеходного перехода в районе МЦК Ботанический сад. По его словам, работы окончены на 75 процентов.