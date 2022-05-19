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Медведев прокомментировал возможный запрет для России платить по долгам в долларах

Полина Долганова
В мире
Медведев прокомментировал возможный запрет для России платить по долгам в долларах
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможный запрет США расплачиваться по российским долговым обязательствам в долларах является неплохим решением для Москвы.

По его словам, такое развитие событий будет политическим дефолтом, а не финансовым, потому как РФ имеет возможность погашать любые обязательства, если не препятствовать ей.

Кроме того, отметил Медведев, такие шаги Вашингтона должна рассматриваться как форс-мажор на уровне суда.

Зампред Совбеза добавил, что если запрет вступит в силу, то российские деньги не получат американские держатели долговых бумаг по вине их власти.

Медведев подытожил, что Россия также может исполнить обязательства в рублях, что будет соответствовать поставленным условиям.

— А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам, — подытожил Медведев на своей странице в Telegram.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что американское правительство готово полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Согласно имеющейся у агентства информации, подобный шаг со стороны Вашингтона может приблизить Россию к грани дефолта. Некоторые американские чиновники из казначейства, утверждает агентство, заявляли о возможности опустошить российскую казну, позволяя РФ выплачивать госдолг.

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