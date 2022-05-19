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Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая, чтобы справиться со всеми трудностями

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая, чтобы справиться со всеми трудностями
Фото: Pexels

В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Связано это с тем, что в этот день в реке купали лошадей. Православная церковь 20 мая отмечает праздник Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Запрещается ранним утром умываться. Говорят, что такую процедуру лучше всего делать в полдень, когда вода, которая была выставлена с раннего утра на улицу в ведрах, напитывается силой солнечных лучей. После обеда наши предки выходили на улицу и сбрызгивали на себя немного воды из ведра, после чего полностью брали ведро и обливали себя и своих близких. В таком случае весь год эти люди будут с определенным запасом сил для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые встретятся на их пути.

В этот день запрещается гадать на игральных картах, ведь предсказания могут принести гадающему печаль и разочарование, а также стать причиной судьбоносных перемен к худшему.

Приметы погоды:

Ранние ласточки — год будет счастливый.

Луна красного цвета — к дождю.

У месяца рога вниз опущены — на хорошую погоду.

На акации много нектара и пчел — к дождю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Зачем нужно облиться водой из ведра 20 мая

Именины отмечают: Фаддей, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан.

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