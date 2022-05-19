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Польский суд заочно арестовал диспетчера по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Александр Афонин
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Польский суд заочно арестовал диспетчера по делу о крушении Ту-154 под Смоленском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Польский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— По делу в отношении Виктора Р. суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания, — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел одновременно два дела диспетчеров — Виктора Рыженко и Николая Краснокудского. Заседания проводились в заочном формате без участия фигурантов.

Отмечается, что ходатайство по делу Краснокудского было отклонено. В нем прокуратура предлагала применить меры пресечения в виде временного ареста на 30 дней.

Решения по делам диспетчеров не окончательны. Они могут быть оспорены в апелляционной инстанции, передает ТАСС.

Утром 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском. В результате инцидента погибло 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию.

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