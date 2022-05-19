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Коммунальный флот Москвы собрал около 100 тонн мусора с начала навигации

Араз Салехов
Город
Коммунальный флот Москвы собрал около 100 тонн мусора с начала навигации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Коммунальный столичный флот собрал около 100 тонн мусора с начала навигации в акватории Москвы-реки. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Чтобы не допустить попадания мусора в центральную часть города и обеспечить безопасность речных судов, до завершения паводкового периода флот ГУП «Мосводосток» дежурит в верховьях Москвы-реки. В этом году суда-мусоросборщики в период весеннего паводка собрали около 100 тонн плавающего мусора, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Период весеннего паводка, как уточняется, приносит в акваторию городских рек ветви поваленных деревьев, сухостой и случайный бытовой мусор. В связи с этим до завершения сезона навигации коммунальный флот будет работать на круглосуточной основе в акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В пятницу, 29 апреля, коммунальный флот города начал свое дежурство в столице, он будет функционировать на ежедневной основе. Напомним, что в прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений.

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