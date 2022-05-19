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Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбатальона «Айдар» Мурыги

Полина Долганова
В мире
Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбатальона «Айдар» Мурыги
Фото: РИА Новости

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят ходатайство об аресте Дениса Мурыги, который подозревается в причастности к незаконной вооруженной группировке. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов региона.

Детали обвинения не разглашаются, однако, по данным РИА Новости, Мурыга является замкомандира одного из подразделений украинского националбатальона «Айдар».

По данным агентства, фигурант стал заместителем командира батальона не позднее февраля 2015 года. Это происходило в Лисичанске.

17 мая стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Как уточнили в СК, следователи установят личность каждого националиста и проверят причастность к совершению преступлений в отношении гражданского населения.

До этого сообщалось, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Судебное заседание назначено на 26 мая.

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