Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты начали строительство пересадочного узла между одноименными станциями «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) и планируемой Бирюлевской ветки метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 19 мая.

— На станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ метро приступают к строительству пересадочного узла, который свяжет ее с будущей одноименной станцией Бирюлевской ветки. Объект будет располагаться на пересечении Кленового бульвара и Коломенской улицы, — сказал он.

Заммэра отметил, что ограждения котлована возводятся по технологии «стена в грунте». Она позволяет разработать большую глубину почвы без оказания влияния на близлежащие сооружения.

В состав пересадочного узла войдет блок помещений с эскалаторами, которые будут осуществлять перемещение пассажиров от кассового зала «Кленового бульвара» Бирюлевской линии к подземному переходу, ведущему на платформу станции БКЛ.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что проект планируется реализовать в течение восьми месяцев. После его окончания будет благоустройство территории.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о ходе монтажных работ на станции «Каширская» БКЛ метро. На данный момент специалисты проводят работы, связанные с монтажом отреставрированных исторических панно на тему «Жизнь страны».