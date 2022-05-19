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Отделение сочетанной травмы НИИ СП имени Н. В. Склифосовского отметит свое 47-летие

Араз Салехов
Город
Отделение сочетанной травмы НИИ СП имени Н. В. Склифосовского отметит свое 47-летие
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 20 мая, специализированное отделение для оказания помощи пациентам с политравмой Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского отметит свое 47-летие. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе клиники.

— Травматологическое направление развивается в Институте Склифосовского на протяжении 90 лет — с 1932 года. Ровно 47 лет назад, 20 мая 1975 года, под руководством доктора медицинских наук, профессора П. Н. Петрова на базе НИИ СП им. Н. В. Склифосовского открылось первое в стране специализированное отделение для оказания помощи пациентам с политравмой, — говорится в сообщении.

Пациентами этого подразделения, как уточняется, чаще всего становятся пострадавшие в крупных авариях, авиакатастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях. В данном отделении работают 15 врачей, в их числе три научных сотрудника, два доктора наук, три кандидата наук и 16 медсестер.

Помимо этого, стало известно о появлении шести лапароскопических стоек последнего поколения в операционном блоке Института Склифосовского.

Современное эндовидеохирургическое оборудование обладает усовершенствованной и 3D-системами визуализации, что позволяет хирургам проводить сложнейшие и безопасные для пациентов операции.

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