Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Исполняет программу зла»: нумеролог рассказала о личности Джо Байдена

Анна Михалюк
Общество
«Исполняет программу зла»: нумеролог рассказала о личности Джо Байдена
Фото: Youtube / Super

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала о гороскопе личности президента США Джо Байдена.

Глава государства родился 20 ноября 1942 года, что по словам нумеролога, является так называемым «днем бойца».

— У него нет определенных числе в программе, а это значит, что он исполняет программу зла. Такие люди внешне бывают очень красивыми, обаятельными, а благодаря семерке в гороскопе, он нравится людям. Вот Трамп сильно отличается от Байдена — у него классическая для нумерологии программа судьи и адвоката, он миротворец и сильнейший аналитик, — рассказала нумеролог в интервью для YouTube-канала Super.

Байден, по ее словам, благодаря двойкам в гороскопе, обладает мощнейшим обаянием и вызывает доверие у окружающих, у него огромная энергия.

— У убийц громадная энергетика, и люди им верят. А еще у Байдена нет чувствительности, — прокомментировала нумеролог.

Недавно Джой Байден во время выступления забыл название страны, которой руководит. Видеозапись неловкого момент попала в сеть.

Джо Байден Прогнозы нумеролог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте