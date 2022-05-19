«Исполняет программу зла»: нумеролог рассказала о личности Джо Байдена

Фото: Youtube / Super

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала о гороскопе личности президента США Джо Байдена.

Глава государства родился 20 ноября 1942 года, что по словам нумеролога, является так называемым «днем бойца».

— У него нет определенных числе в программе, а это значит, что он исполняет программу зла. Такие люди внешне бывают очень красивыми, обаятельными, а благодаря семерке в гороскопе, он нравится людям. Вот Трамп сильно отличается от Байдена — у него классическая для нумерологии программа судьи и адвоката, он миротворец и сильнейший аналитик, — рассказала нумеролог в интервью для YouTube-канала Super.

Байден, по ее словам, благодаря двойкам в гороскопе, обладает мощнейшим обаянием и вызывает доверие у окружающих, у него огромная энергия.

— У убийц громадная энергетика, и люди им верят. А еще у Байдена нет чувствительности, — прокомментировала нумеролог.

Недавно Джой Байден во время выступления забыл название страны, которой руководит. Видеозапись неловкого момент попала в сеть.