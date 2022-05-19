«Гордыня и категоричность»: звездный нумеролог рассказала о личности Владимира Зеленского

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Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала о личном гороскопе президента Украины Владимира Зеленского.

Она сообщила, что глава государства родился 25 января 1978 года, что в нумерологии называется «днем судьбы».

— Это носитель знака власти, знака президентов, и второе — это знак «тысячный». В нумерологии «тысячный» — это знак популярности, и это совершенно особая категория людей. Но есть и отрицательная сторона этого знака — это категоричность, гордыня и амбициозность. Поэтому люди тысячного знака никогда не должны довольствоваться малым, они должны всегда стремиться к росту, — рассказала нумеролог в интервью для YouТube-канала Super.

Эксперт также рассказала о личности Джо Байдена и уточнила, что он является носителем знака «дьявол». Представители этого знака очень обаятельные и умеют нравиться людям.