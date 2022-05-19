Песков заявил, что будущее украинских регионов зависит от их жителей

Фото: Администрация президента РФ

Будущее регионов Украины будет зависеть от выбора местных жителей. Об этом в четверг, 19 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов (Украины — прим. «ВМ»), — сказал он.

Помимо этого, представитель Кремля прокомментировал слова некоторых российских политиков, которые коснулись перспектив украинских регионов. По его словам, без выражения воли жителей этих районов ничего сделать нельзя, передает ТАСС.

10 мая общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» прокомментировал слова главы крымского парламента Владимира Константинова о необходимости создать новые субъекты РФ из областей юга Украины. Эксперт выразил мнение, что создание новых российских регионов в пределах Херсонской и Запорожской областей — вполне реальная перспектива, но, перед тем как реализовывать ее, предстоит серьезная работа с местными жителями.