Опыт парка «Яуза» нужно тиражировать в регионах

Фото: Пресс-служба Совфеда

С 17 по 20 мая в Совете Федерации прошел Форум молодых парламентариев, приуроченный к 10-летию Палаты молодых законодателей. В столице собрались участники из 85 регионов РФ для того, чтобы обсудить предложения и инициативы законопроектов по стратегическим направлениям государственной политики.

В рамках дискуссий обсуждались вопросы развития туризма на особо охраняемых природных территориях, молодежного предпринимательства в сельской местности, влияния цифровизации на формирование молодого поколения и предотвращения межнациональных конфликтов в молодежной среде.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на дискуссионной площадке, посвященной развитию экологического туризма, заявил, что у регионов есть большой нереализованный потенциал использования особо охраняемых природных территорий. Заповедники и природные парки занимают 13,5 процента территории России. При этом 75 процентов туристического потока приходится всего на несколько национальных парков.

— Это говорит о том, что мы должны изучить опыт реализованных проектов и тиражировать его на территории РФ, — пояснил сенатор. — Очень важно, если представители Палаты молодых законодателей как драйверы своих территорий донесут этот посыл до региональных правительств и помогут сделать региональные программы развития экологического туризма.

В качестве примера успешно реализованного проекта председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников привел парк «Яуза», который имеет статус особо охраняемой природной территории.

В парке расположена современная инфраструктура для отдыха горожан, не нарушающая экологию природной зоны. Концепция парка реализовывалась под руководством Александра Сапронова, председателя Палаты молодых законодателей.

Многие из предложений членов Палаты молодых в ближайшее время будут рассмотрены на законодательном уровне. По словам Александра Сапронова, главная цель объединения молодых политиков — совершенствование законодательства.

— Мои коллеги по палате при СФ, будучи практиками в различных областях сфер жизнедеятельности нашего общества, изнутри понимают специфику каждого конкретного вопроса. В итоге мы имеем возможность при обсуждении некой проблематики оперативно и предметно рассмотреть ее и, обсудив с нашими старшими коллегами, сенаторами СФ, принять соответствующее решение, которое в дальнейшем напрямую может способствовать улучшению законодательства в нашей стране, — заявил он.

Палата молодых законодателей была создана в 2012 году по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко как площадка, где молодые парламентарии получают возможность реализовывать на федеральном уровне региональные инициативы и проходят «школу молодого политика». Одним из важнейших достижений Палаты молодых законодателей является разработка Федерального закона «О молодежной политике в РФ», принятого в 2020 году.