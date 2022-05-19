Заражения обезьяньей оспой выявили в Швеции и Италии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Швеции. Об этом сообщили в королевском управлении здравоохранения в четверг, 19 мая.

— Пациент в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом оспы обезьян, не имеет серьезную форму заболевания, но ему была оказана помощь. Пока неизвестно, где именно он заразился. Расследование все еще продолжается, — отметила врач-инфекционист управления Клары Сонден.

Зараженный является жителем Стокгольма. На данный момент специалисты занимаются поиском других инфицированных.

Ведомство в ближайшее время планирует обратиться в правительство страны с просьбой классифицировать оспу обезьян как общее опасное заболевание с целью предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает РИА Новости.

Диагноз первого зараженного оспой в Италии был подтвержден после того, как молодой человек вернулся с Канарских островов. Сейчас пациент находится в изоляции, его состояние оценивается как удовлетворительное. Проводится эпидемиологическое исследование, также устанавливаются люди, с которыми тот контактировал.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы предотвратить завоз в страну обезьяньей оспы. К настоящему моменту в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Кроме того, риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий.