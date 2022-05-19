Эксперт рассказал об особенностях подготовки IT-специалистов

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Организатор Российского интернет-форума, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко рассказал об особенностях подготовки специалистов в IT-сфере.

По мнению Сергея Плуготаренко, высшая школа готовит недостаточно специалистов. Хотя в последнее время ситуация начала меняться к лучшему: вузы пересматривают подготовку IT-специалистов, создают цифровые кафедры, программы обучения, которые синхронизированы с задачами бизнеса.

— Вузы думают в этом направлении, потому что понимают, что рейтинг их тем выше, чем больше они дают IT-специалистов. Думаю, в перспективе года-двух вузы будут готовить больше, быстрее и качественнее, — заметил Плуготаренко в комментарии «360».

В настоящее время большинство специалистов в этой сфере самоучки, которые прошли различные онлайн-курсы.

Кроме того, крупные структуры запускают свои академии, школы подготовки и переподготовки.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о запуске Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «День цифры» летом 2022 года.