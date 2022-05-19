Москвич жестоко избил 67-летнего знакомого, которого намеревался ограбить

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Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 63-летнего москвича, который подозревается в жестоком избиении своего 67-летнего знакомого. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Теплый Стан. Во время распития спиртных напитков хозяин жилища рассказал, что недавно продал загородный дом.

Услышав это, его гость предположил, что в квартире может находиться крупная сумма денег, и приступил к их поискам. На этой почве между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого собственник жилища получил травмы.

Вскоре пострадавшего мужчину доставили в больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Айвазовского. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

17 мая сообщалось о жестокой драке на Дмитровском шоссе — неизвестный избил посетителя магазина и скрылся. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленника разыскивают.