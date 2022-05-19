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Названы мужские имена, обладатели которых являются самыми гулящими

Антон Махов
Общество
Названы мужские имена, обладатели которых являются самыми гулящими
Фото: Pexels

Составлен список мужских имен, чьи обладатели наиболее склонны заводить себе любовниц.

Возглавляют списки Артемы. Они бывают излишне требовательны к своим спутницам, быстро находят в них изъяны, начинают испытывать раздражение и, как следствие, ищут «приключений» на стороне.

Далее идут Николаи, мужчины с таким именем не представляют жизнь без внимания большого числа женщин. Они выбирают очень разных по характеру дам, чтобы получить острые ощущения. Николаев приводит в восторг риск быть застуканными, поэтому они постоянно рискуют, пользуясь вниманием прекрасного пола.

Обладатели имени Герман остро нуждаются в ощущении себя победителем. Это прирожденные лидеры и дамские угодники.

Они обожают приходить на свидания с очередной красоткой. Герман — коллекционер, большое число соблазненных женщин — это необходимый пункт в его списке желаний. Остепениться такие мужчины способны только в среднем и зрелом возрасте.

Завершает список имя Тимур, его обладатели обожают испытывать чувства страсти и влюбленности, они постоянно находятся в поиске. Тимур может скрывать свою любовницу от второй половинки или нагло заявить о том, что одной женщины ему всегда будет мало, передает Life.ru.

До этого астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис рассказал, что имя играет огромную роль в жизни человека.

Эксперт уверен, что по имени можно определить совместимость пары. По его словам, каждое имя можно проанализировать по трем критериям.

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