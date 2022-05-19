Герасимов обсудил с Милли ход операции России на Украине

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли по телефону обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 19 мая.

— Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине, — передает сообщение РИА Новости.

18 мая ветеран службы в ЦРУ, офицер разведки по Ближнему Востоку и Южной Азии Пол Пиллар заявил, что реакция Запада во главе с США на спецоперацию РФ переросла в длительный конфликт с Россией.

Он выразил мнение, что может быть объявлена новая холодная война, но ее последствия могут быть негативными для США и всего мира. Ветеран службы ЦРУ уверен, что новая холодная война, в отличие от той, что была в XX веке, может никогда не закончиться.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при правительстве РФ, объяснил, к каким последствиям может привести новая холодная война и как может укрепиться в подобной ситуации Россия.