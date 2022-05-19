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Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от отношений с Россией

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от отношений с Россией
Фото: tccb.gov.tr

Турция не может отказаться от отношений с Россией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 19 мая.

— Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна, — сказал глава государства.

По его словам, Анкара имеет связи как с Москвой, так и с Киевом. Президент Турции также отметил, что Анкара реализует большое количество совместных проектов с Москвой — например, АЭС «Аккую». Кроме того, Турция не может отказаться от российского газа, передает слова Эрдогана РИА Новости.

19 мая обозреватель Харун Карчик в статье для издания National Interest заявил, что Турция не может позволить себе допустить конфликт с Россией, так как Москва и Анкара имеют тесные экономические связи. По его словам, поставки газа из РФ на 45 процентов удовлетворяют энергетические потребности Турции, а поставки российских нефти и пшеницы в страну составляют 17 и 70 процентов соответственно.

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