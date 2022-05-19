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Птенцы дрозда-рябинника вылупились на природных территориях Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Птенцы дрозда-рябинника вылупились на природных территориях Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

В природно-историческом парке «Измайлово» и природном заказнике «Долина реки Сетунь» заметили вылупившихся птенцов дрозда-рябинника. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

— Дрозды-рябинники — ответственные родители: вместе заботятся о птенцах, кормят и охраняют их, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что первую неделю жизни малышей оберегает самка, пока самец занимается добычей пропитания. Затем родители делят обязанность поровну.

Птенцы дрозда-рябинника питаются насекомыми и их личинками, а также дождевыми червями. «Новорожденные» будут находиться в гнезде около двух недель.

В ведомстве отметили, что название птиц обусловлено их любовью к рябине. Также этот вид дроздов употребляет в пищу боярышник, мелкие яблоки, насекомых и пауков, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого специалисты Мосприроды обнаружили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Москвичей призвали при встрече с вальдшнепами не тревожить и не пугать птиц. Иначе пернатые перестанут гнездиться в окрестностях города.

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