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Каждый участник дорожного движения может спровоцировать ДТП

Елена Самойлова

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Каждый участник дорожного движения может спровоцировать ДТП
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Каждый участник дорожного движения может спровоцировать ДТП. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила подполковник полиции, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Москве Любовь Высоцкая.

По ее словам, в качестве участников дорожного движения выступают не только автомобилисты, но и пассажиры транспортных средств, а также пешеходы и велосипедисты.

— Каждый из указанных категорий обязан знать и соблюдать ПДД. К сожалению, любой из них может нарушить правила, что, в свою очередь, может привести к аварии на дороге, — рассказала Высоцкая.

Она добавила, что в случае ДТП всегда проводится административное расследование, в рамках которого устанавливаются все причины и обстоятельства. В том числе — и участник, который стал виновником произошедшего.

До этого сообщалось, что возбуждено первое дело по новой уголовной статье о нарушении ПДД. Инцидент произошел в феврале этого года на Большой Никитской улице: 22-летний водитель обогнал автобус, при этом он пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения.

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