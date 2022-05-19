Кириенко заявил, что регионы «возьмут шефство» над районами ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Исторические территории Донбасса будут полностью освобождены, а жители региона самостоятельно решат свою судьбу. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в четверг, 19 мая.

— Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик, — передает слова Кириенко ТАСС.

До этого глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область в перспективе войдет в состав России. По его словам, регион рассматривает Россию как «свою страну».

11 мая заместитель главы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область обратится к российским властям с просьбой включить регион в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является Россией. Кроме того, на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области. Она подчеркнула, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.