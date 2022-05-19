Финал международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика. Юные таланты» состоится 28 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Финал международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика. Юные таланты» имени И. Д. Кобзона пройдет 28 мая в 10:00 в Белом зале Центрального дома кино Союза кинематографистов России. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Отмечается, что в мероприятии примут участие победители и лауреаты фестиваля, которые приедут в Москву из разных регионов России.

18 мая в Музее Победы состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Отмечается, что их имена внесены в почетную книгу «Горячее сердце». Всего лауреатами «Горячего сердца» стали 129 человек и 12 организаций. Среди них 24 лауреата из 14 зарубежных стран.

До этого вице-спикер Государственной думы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов рассказал «Вечерней Москве», как будет работать движение «Большая перемена». Оно позволит детям активнее раскрывать свои навыки: в частности, самые активные участники смогут выбирать себе наставников среди представителей культуры, искусства, науки и других областей.