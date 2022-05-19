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Минобороны России сообщило о подготовке Украиной новой провокации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России сообщило о подготовке Украиной новой провокации
Фото: depositphotos

Киевский режим готовит очередную провокацию с применением так называемых «блуждающих минометов». Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями, — говорится в сообщении.

Уточняется, что провокация киевского режима готовится в городе Середина-Буда Сумской области. Таким способом Украина вновь попытается обвинить российских солдат в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Помимо этого, глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинская армия собирается подорвать Кайдакский мост при подходе военных из России и ДНР. По его словам, киевский режим действует по уже отработанному сценарию, обвиняя ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.

Украина провокация Минобороны
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