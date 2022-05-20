Глава МИД Великобритании: Лондон и Вашингтон не ставят целью смену власти в РФ

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в минувший четверг, 19 мая, заявила, что Великобритания и Соединенные Штаты не ставят целью смену власти в Российской Федерации.

В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera она сообщила, что не согласна с идеей французского президента Эммануэля Марона о том, что России нужно дать путь выхода из украинского кризиса.

— Путин должен проиграть на Украине, а мы должны увидеть восстановленные суверенитет и территориальную целостность Украины, об этом мы очень четко заявляли, — цитирует главу МИД Великобритании РИА Новости.

Так Трасс ответила на вопрос о Крыме и Донбассе, при этом уточнив, что имеет в виду «всю территорию, которую Россия незаконно оккупирует».

Глава британской дипломатии заявила, что Лондон и Вашингтон «должны удостовериться», что российская сторона «больше не в состоянии совершать такие акты агрессии». Таким образом глава МИД Великобритании отреагировала на реплику о том, что вышеуказанные страны нацелены на замену действующей власти в России.

В конце апреля Трасс заявила, что НАТО должна стать глобальной организацией и иметь возможность решать мировые задачи и проблемы.