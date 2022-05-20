РИА Новости: Российские силовики получили списки погибших или плененных солдат ВСУ

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Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также плененных российскими силами на южном направлении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поименные списки насчитывают более двух тысяч солдат. Источник РИА Новости в силовых ведомствах РФ рассказал о помощи «украинских патриотов из ВСУ» в получении доступа к документам.

Собеседник агентства считает странностью, что в подавляющее большинство в этих списках составляют рядовые солдаты и младший командный состав. По его словам, за последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод и направляет на фронт большое число новобранцев, а также боевиков терробороны. Он подчеркнул, что командование украинских войск не торопится вносить погибших новобранцев в такие списки.

— Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения, — заключил собеседник РИА Новости.

В четверг, 19 мая, стало известно, что за прошедшие сутки 20 украинских военнослужащих сдались в плен войскам Донецкой народной республики.