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CNN: Пресс-секретарь Пентагона Кирби сменит место работы

Егор Провоторов
В мире
CNN: Пресс-секретарь Пентагона Кирби сменит место работы
Фото: defense.gov

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в скором времени сменит место своей работы, сообщает в четверг, 19 мая, американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. По информации журналистов, чиновник станет сотрудником Белого дома.

Отмечается, что Кирби должен занять пост высокопоставленного специалиста американской администрации по связям с общественностью в сфере внешней политики. По данным источника, он будет связан с советом национальной безопасности Соединенных Штатов, который возглавляет Джейк Салливан.

Как пишет РИА Новости, лишь в случае особой необходимости Кирби будет проводить брифинги вместо нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она в свою очередь не так давно сменила в этой должности Джен Псаки.

Накануне жители Штатов подвергли критике официального представителя американской администрации, которая объяснила высокие темпы инфляции в стране «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока не удается так убедительно врать, как это делала ее предшественница Джен Псаки.

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