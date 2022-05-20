Echos: Резкий рост цен на газ окупил строительство газопровода «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Российская сторона может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в европейские страны в нынешнем году на фоне резкого взлета цен на энергоносители, пишет французская газета Echos со ссылкой на данные аналитиков.

Авторы материала подчеркнули, что ежедневно страны-члены Евросоюза отправляют на счета «Газпрома» 200 миллионов долларов, несмотря на антироссийские санкции, громкие заявления политиков и обещания газового и нефтяного эмбарго.

Аналитики спрогнозировали доход России от поставок «голубого топлива» в Европу в нынешнем году на уровне порядка 100 миллиардов долларов.

— Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья, — отмечают обозреватели рынка.

Французская газета пишет, что Москва победила «в первом раунде энергетической битвы», поскольку даже если ЕС станет закупать немного меньше газа, скачок цен компенсирует недостаток прибыли. Как пишет РИА Новости со ссылкой на французских коллег, сверхприбыли «Газпрома» от ситуации на рынке полностью окупили строительство газопровода «Северный поток — 2».

Накануне глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига намерена обходиться без закупок российского газа.