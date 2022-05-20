В администрации Зеленского захотели дерусифицировать Донбасс

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Советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк заявил, что понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области необходимо искоренить. Его слова цитирует издание «Страна.ua».

— Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — сказал он.

Подоляк добавил, что представителей власти Донецкой и Луганской народных республик не должно быть в регионах «физически», передает РИА Новости.

12 мая стало известно, что отечественные системы ПВО успешно выполняют свою работу, сбивая воздушные цели в Харьковской области в районе села Терновая. Уточняется, что несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалеку Волчанска.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.