Врач назвал самый опасный вид травмы для человека

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Самой опасной травмой для человека является повреждение головы, заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов в пятницу, 20 мая.

По его словам, самым серьезным критерием травмы является кровотечение.

— И если оно есть, то его надо останавливать, и это является одним из главных факторов необходимости вызова скорой помощи. Из других травм наиболее опасны травмы головы, поэтому они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например, тяжелой черепно-мозговой травмы, — подчеркнул врач.

Давыдов также отметил, что летом число травм сильно не повышается — обращения к врачу равномерно распределяются по всему времени года.

Специалисты резюмировал, что для минимизации рисков получения серьезного повреждения человеку рекомендуется быть осторожным: всегда смотреть по сторонам и под ноги, ограничить себя от травмоопасный действий и не переусердствовать в повседневной рутине, передает РИА Новости.

18 мая врач перечислил самые распространенные травмы в период дачного сезона. Медик отметил, что даже банальная заноза может привести к риску проникновения инфекции в организм, поэтому во избежание подобных травм следует работать в перчатках.