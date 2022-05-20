Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал самый опасный вид травмы для человека

Георгий Соланович
Общество
Врач назвал самый опасный вид травмы для человека
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Самой опасной травмой для человека является повреждение головы, заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов в пятницу, 20 мая.

По его словам, самым серьезным критерием травмы является кровотечение.

— И если оно есть, то его надо останавливать, и это является одним из главных факторов необходимости вызова скорой помощи. Из других травм наиболее опасны травмы головы, поэтому они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например, тяжелой черепно-мозговой травмы, — подчеркнул врач.

Давыдов также отметил, что летом число травм сильно не повышается — обращения к врачу равномерно распределяются по всему времени года.

Специалисты резюмировал, что для минимизации рисков получения серьезного повреждения человеку рекомендуется быть осторожным: всегда смотреть по сторонам и под ноги, ограничить себя от травмоопасный действий и не переусердствовать в повседневной рутине, передает РИА Новости.

18 мая врач перечислил самые распространенные травмы в период дачного сезона. Медик отметил, что даже банальная заноза может привести к риску проникновения инфекции в организм, поэтому во избежание подобных травм следует работать в перчатках.

Врачи Мнения повреждения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте