Старые постаматы в Москве переработают в велосипеды и стулья

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первая партия постаматов, произведенных в России и отработавших более 11 лет, прошла утилизацию на экотехнологичном предприятии «Вторалюминпродукт». Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в пятницу, 20 мая.

— Переработка металлического лома способна сократить расходование природных ресурсов и улучшить экологическую обстановку за счет снижения количества вредных выбросов. В столице утилизацией металлосодержащих отходов и заготовкой лома занимается промышленная компания «Вторалюминпродукт». В этом году предприятие запустило первый в России проект по утилизации постаматов, — сказал руководитель ведомства.

Также он добавил, что в рамках проекта уже переработано 144 терминала, из которых получилось 20 тонн железа для повторного использования. Старые пункты выдачи посылок поступают на производственную площадку, где их перерабатывают в металлические брикеты и отдают на металлургические предприятия.

Там металл обрабатывают и готовят для повторного использования. В свою очередь генеральный директор предприятия «Вторалюминпродукт» Илья Качапин отметил, что процесс переработки является безопасным и экологичным благодаря механическим способам разборки, дробления и прессования.

До этого стало известно, что за первые три месяца 2022 года столичным специалистам удалось собрать около 340 тысяч тонн вторсырья. Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года.