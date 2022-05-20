Москвичам напомнили об ограничениях движения из-за велофестиваля и полумарафона

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московский велофестиваль и полумарафон «Забег.РФ» пройдут в столице в эти выходные. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы напомнили об ограничениях движения в связи с проведением мероприятий.

— Для движения транспорта будут закрыты: С 00:01 20 мая до 06:00 23 мая площадь Васильевский спуск. С 20:00 21 мая до 06:00 23 мая Москворецкая улица. 21 мая: с 00:01 до 17:00 проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой, с 06:00 Садовое кольцо, с 07:00 Мясницкая улица, с 13:00 Каланчевская улица, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале дептранса также напомнили, что 22 мая с 07:00 и до окончания мероприятия будут закрыты Москворецкая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Пречистенская набережные, а также Садовое кольцо и Смоленская улица.

Кроме того, в связи с проведением велофестиваля в центре Москвы временно будут закрыты две парковки со шлагбаумом. Так, с 00:01 20 мая до 17:00 21 мая временно будут закрыты парковки № 9021 на проспекте Академика Сахарова и № 9032 на улице Маши Порываевой.