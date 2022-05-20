Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей аэропортам юга и центра России

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Правительство дополнительно выделило более 1,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов российских аэропортов, которые расположены на юге и в центре страны и которые не работают из-за запрета на полеты. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что соответствующее распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 25 мая. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Росавиации. Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах России.

Ограничения на полеты в некоторые российские города были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.