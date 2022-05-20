Психолог дал советы, как научить ребенка спокойно справляться с неудачами

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Чтобы ребенок мог спокойно справляться с неудачами, в семье нужно создать здоровый психологический климат. Об этом сообщил социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

Он отметил, что родители должны быть уравновешены, спокойны и позитивны. В этом случае ребенок не будет сильно переживать из-за неудач и научится не зацикливаться на ошибках. Шахов подчеркнул, что родителям стоит обратить внимание на свое поведение, многих устраивает жизнь в постоянном невротическом напряжении.

Он добавил, что дети, которые растут у родителей с крепкой нервной системой, не будут устраивать истерику из-за первой двойки, а неудачная первая любовь не станет для них трагедией.

Психолог напомнил, что в случае неудачи критика и поучения не имеют ничего общего с поддержкой. Необходимо спокойно поговорить с ребенком, расспросить, что произошло, а затем подвести его к мысли, что это не катастрофа, а временные трудности, передает РИАМО.

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