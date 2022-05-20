Новый корпус появится в медицинском центре на Ольховской улице

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ольховская улица, 27 Карта всех событий

Москомархитектура сообщила о согласовании проекта нового хирургического корпуса, который будет построен для медицинского центра на Ольховской улице. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Последние этажи будут полностью облицованы светопрозрачным стеклом, задавая стиль всему зданию. На крыше сделают вертолетную площадку. Первые этажи оформят клинкерными ригелями, которые будут перекликаться с уже существующим амбулаторным корпусом. В него можно будет попасть через пристроенный переход, — отметил он.

Хирургический корпус будет восьмиэтажным, в нем появится стерилизационная зона, палаты на одного-двух человек, административный блок, палаты интенсивной терапии, а также операционные. Объект построят по адресу улица Ольховская, владение 27, строения 3–3а, 4, 5, 6, 16.

В пятницу, 13 мая, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова построен на 80 процентов. Уточняется, что объект соединят с действующим комплексом с помощью крытых переходов.