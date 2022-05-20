Просветительский проект «ИДИ в ИТ» станет драйвером привлечения специалистов в отрасль

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АНО «Цифровая экономика» совместно с компаниями-лидерами цифровой трансформации объявляют о запуске нового просветительского проекта в области профориентации для женской аудитории «ИДИ в ИТ». Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе организации.

— Женщины играют важнейшую роль в развитии страны. Они являются самыми ценными ответственными сотрудниками, как матери и жены способны направлять в перспективное русло членов своей семьи, выбрать образовательную траекторию для ребенка, от них во многом зависит благополучие детей, а значит будущее нашей страны. Поэтому мы уверены, что преимущества ИТ — востребованность, высокий доход, возможность удаленного обучения и низкая степень «гендерных рисков» — заинтересуют многих, — рассказала исполняющая обязанности директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» Юлия Горячкина.

Также она добавила, что женская аудитория уже успешно реализует себя в ИТ-сфере. Так, созданный ими проект соответствует ключевым целям и задачам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Проект «ИДИ в ИТ» поможет российским женщинам освоить ключевые цифровые компетенции, обеспечить массовую цифровую грамотность, а также будет способствовать сокращению дефицита ИТ-специалистов в области информационных технологий.