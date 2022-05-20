Людмила Гусева: Служба занятости Москвы помогает столичным выпускникам получить первую работу

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Столичная служба занятости оказывает поддержку выпускникам столичных учебных заведений, находящимся в поисках первой работы. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Карьерный старт, первая работа — это большой этап в жизни молодого человека, который только окончил вуз или колледж. Многие выпускники оказываются в сложной ситуации: несколько лет их усилия были направлены лишь на предметные знания, но на реальном рынке труда нужны не только хорошие оценки, но и умение презентовать себя, составлять резюме, проходить собеседования, — отметила она.

При этом депутат добавила, что получить подобные знания поможет городская служба занятости. Помимо этого, центр занятости дает возможность соискателям подготовиться к новому месту работы, проводя для них предварительный отбор, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что около 92 процентов выпускников вузов и колледжей без опыта работы трудоустроились с помощью центра «Моя работа». Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что с начала 2020 года более 80 тысяч молодых кандидатов до тридцати лет смогли найти подходящую работу при поддержке службы занятости населения.