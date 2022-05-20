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Более 17 тысяч детей появились на свет в Подмосквье за первый квартал 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
Более 17 тысяч детей появились на свет в Подмосквье за первый квартал 2022 года
Фото: Unsplash

В Московской области появились на свет 17,2 тысячи детей за первый квартал текущего года, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Это почти на пятьсот человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, на текущий момент в Подмосковье работает 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Также в регионе действуют бесплатные школы для будущих родителей. В медучреждениях принимают рожениц не только из Московской области, но и других регионов.

Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы проконсультируют по всем интересующим вопросам, помогут с записью на прием к специалистам, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В апреле жительница подмосковного Ногинска родила седьмого ребенка, вес младенца превысил пять килограммов.

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