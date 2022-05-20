Правительство РФ создало штаб по восстановлению республик Донбасса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российские власти создали специальный штаб по восстановлению освобожденных украинских территорий. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на освобожденных республиках Донбасса уже начал действовать график восстановительных работ, передает РИА Новости.

Хуснуллин уточнил, что на данный момент на территориях республик находятся российские специалисты, которые оценят объем строительных и монтажных работ.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в субботу, 7 мая, заявил, что этот регион стремится стать одним из субъектов Российской Федерации. В ходе специальной военной операции на Украине российские силы взяли под контроль всю территорию Херсонской области и приазовскую часть Запорожской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.