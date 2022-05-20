Грабитель в маске напал на курьера на западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Грабитель вместе с сообщником напал на курьера в районе Ново-Переделкино. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел ночью на 6-й улице Лазенки. Злоумышленник в балаклаве напал на прохожего и несколько раз ударил его по голове. Затем нападавший забрал мобильный телефон и наличные и скрылся с места преступления вместе с сообщником.

Вскоре после нападения пострадавший обратился в полицию. Он пояснил, что работает курьером и похищенные деньги принадлежали компании. Материальный ущерб превысил 400 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали грабителей на Рябиновой улице.

В ходе допроса сотрудники МВД выяснили, что один из злоумышленников подвозил потерпевшего домой и узнал, что мужчина везет с собой крупную сумму наличными. Водитель поделился информацией с товарищем, который и совершил нападение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранты заключены под стражу.

Накануне, 19 мая, стало известно, что мужчина ограбил финансовую контору, чтобы оплатить аренду квартиры.