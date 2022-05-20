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Грабитель в маске напал на курьера на западе Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Грабитель в маске напал на курьера на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Грабитель вместе с сообщником напал на курьера в районе Ново-Переделкино. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел ночью на 6-й улице Лазенки. Злоумышленник в балаклаве напал на прохожего и несколько раз ударил его по голове. Затем нападавший забрал мобильный телефон и наличные и скрылся с места преступления вместе с сообщником.

Вскоре после нападения пострадавший обратился в полицию. Он пояснил, что работает курьером и похищенные деньги принадлежали компании. Материальный ущерб превысил 400 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали грабителей на Рябиновой улице.

В ходе допроса сотрудники МВД выяснили, что один из злоумышленников подвозил потерпевшего домой и узнал, что мужчина везет с собой крупную сумму наличными. Водитель поделился информацией с товарищем, который и совершил нападение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранты заключены под стражу.

Накануне, 19 мая, стало известно, что мужчина ограбил финансовую контору, чтобы оплатить аренду квартиры.

грабеж Западный административный округ (ЗАО) Район Ново-Переделкино
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